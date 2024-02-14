إيران تحكم بالسجن خمس سنوات بحق خال مهسا أميني

شفق نيوز/ أصدرت محكمة إيرانية، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، بحق صفا عائلي، خال الشابة الكوردية الإيرانية مهسا أميني، التي توفيت منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 2022، بعد اعتقالها في طهران بتهمة سوء ارتداء الحجاب.

ووجهت المحكمة عدة اتهامات لعائلي، منها الإدلاء بآراء مناهضة للحكومة الإيرانية خلال تظاهرات 2022، التي عمت أرجاء البلاد احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني.

وأفادت منظمة هنغارو النرويجية، أنه تم إصدار قرار حكم بالسجن بحق عائلي لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر، من قبل المحكمة الثورية في مسقط رأسه في سقز شمال غرب البلاد.

ونقل موقع هرانا الحقوقي، عن محامي عائلي، صالح نيكباخت أنه، تم تعليق جزء من العقوبة، وسيتعين على عائلي أن يقضي ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن، وتشمل التهم الموجهة إليه، المشاركة في الاحتجاجات التي تنتهك الأمن الداخلي ونشر دعاية مناهضة للحكومة، وإهانة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتوفيت الإيرانية الكوردية مهسا أميني عن عمر 22 عاماً في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، وأطلقت وفاتها احتجاجات واسعة، رفع المشاركون فيها شعار "امرأة حياة حرية".