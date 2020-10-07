إيران تحذر من تحول أزمة "كاراباخ" إلى حرب إقليمية

شفق نيوز/ حذر الرئيس الايراني حسن روحاني، يوم الاربعاء، من تحول حرب ناغورنو كاراباخ إلى حرب إقليميّة.

وقال روحاني في اجتماع للحكومة، "نقلنا لأطراف النزاع في كاراباخ مخاوفنا حول أمن منطقتنا"، مضيفا أن "نقل عدد من الإرهابيين من سوريا ومناطق أخرى إلى قرب الحدود الإيرانية أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة لطهران".

وتابع أن "إيران حاربت الإرهابيين في العراق وسوريا كي لا تحاربهم على حدودها"، مؤكدا أن "إيران لن تسمح للإرهابيين بالاقتراب من حدودها".

وحذر روحاني من أن "إصابة الأراضي الإيرانيّة بقذائف على هامش أحداث كاراباخ غير مقبول وقد حذرنا الأطراف المتنازعة من الخطأ".