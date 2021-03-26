إيران تحذر من بدء الموجة الرابعة: نوروز رفع إصابات كورونا 15 %

شفق نيوز/ أعلن عدد من الأطباء المسؤولين في إيران عن زيادة أعداد المصابين بكورونا، وبدء الموجة الرابعة من المرض، عقب رحلات عيد نوروز.

وقال بير حسين كوليوند، رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، إن الموجة الرابعة من تفشي كورونا بدأت بسبب رحلات النوروز، مذكرًا أن وزارة الصحة كانت تعارض السماح لهذه الرحلات منذ البداية.

فيما كشف نادر توكلي، نائب رئيس مقر مكافحة كورونا بطهران، أن عدد المرضى في المستشفيات ارتفع بنسبة 15 في المئة.

ولم يذكر توكلي عدد هؤلاء المرضى، لكنه قال إن عدد الضحايا ارتفع أيضًا في الأسبوع الأخير من العام الشمسي الماضي (انتهى في 21 مارس/ آذار الجاري)، والأسبوع الأول من العام الجديد، في طهران، بحسب ما نقلته إيران انترناشيونال.

كما أبلغ عدد من المسؤولين في محافظات إيران الأخرى عن زيادة في حالات الإصابة.

وأعلن إبراهيم قادري، نائب رئيس جامعة كوردستان للعلوم الطبية عن زيادة المصابين بمرض كورونا في سنندج، غربي إيران، دون ذكر إحصائيات المرضى الجدد.

من جانبه أعلن رئيس جامعة زابل للعلوم الطبية عن زيادة أعداد المرضى بتسعة أضعاف، مؤكدا إن الوضع في المنطقة "حرج"، بسبب رحلات النوروز.

وأعلن هادي ميرزائي أنه في الأيام الأربعة الماضية، ارتفع عدد المرضى من 3 إلى 27 حالة في اليوم.

وقالت طاهرة جنكيز، رئيسة جامعة أصفهان للعلوم الطبية، إن عدد المرضى ارتفع من 24 في المائة إلى 34 في المائة من 18 إلى 24 مارس الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق لهذه الفترة؛ مضيفةً أن عدد الضحايا لم يرتفع.

يذكر أنه على الرغم من تصريحات مسؤولي بعض المحافظات حول زيادة عدد المرضى، إلا أن إحصائيات وزارة الصحة حول عدد المرضى في عموم البلاد بقيت شبه ثابتة.

من ناحية أخرى، قالت سيما لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحديد 7290 مريضًا جديدًا وتم نقل 749 منهم إلى المستشفى. مشيرة إلى أن 74 مريضا لقوا حتفهم خلال هذه الفترة.