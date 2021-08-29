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إيران تحذر: لا توجد آفاق لتجربة مرحلة هادئة في المنطقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-29T08:57:25+0000
إيران تحذر: لا توجد آفاق لتجربة مرحلة هادئة في المنطقة

شفق نيوز/ حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، من مرحلة وصفها بـ"الخطيرة"، مشيرا إلى عدم وجود آفاق لتجربة مرحلة هادئة في المنطقة.

وقال باقري في حفل تسنم وزير الدفاع الجديد محمد رضا قريع أشتياني لمهامه، إن "الولايات المتحدة خرجت بذل من أفغانستان، كما حولت الجيش الأفغاني إلى جيش ضعيف على الرغم من آلاف مليارات من الدولارات التي صرفتها في هذا البلد".

وأشار إلى أنه "لا يمكن الحفاظ عن أمن واستقرار البلد  وتحقيق التنمية والتقدم دون امتلاك قدرات دفاعية فاعلة بالاتكاء على الطاقات الداخلية".

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "هناك جزء كبير من التطورات العلمية سخرت لخدمة الجيوش في العالم والمواجهات العسكرية لم تعد تشبه الماضي".

وقال باقري إن "التوصل إلى تقنية الصواريخ الباليستية الدقيقة ليس بالأمر السهل وبعض الدول ومنها روسيا رفضت إعطاءنا هذه التقنيات لكن توصلنا إليها بجهودنا وحققنا تقدما ملحوظا في قدراتنا الدفاعية ولم نكن نتوقع ذلك".

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