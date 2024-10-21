إيران تحذر: سنقابل أي هجوم إسرائيلي برد يفوق التوقعات

شفق نيوز/ حذر مصدر عسكري إيراني، يوم الإثنين، من أن بلاده ستقابل أي هجوم إسرائيلي برد "يفوق التوقعات".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء (المقربة من الحرس الثوري) عن المصدر قوله إن "ردنا سيفوق التقديرات إذا هاجمت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية".

وأضاف المصدر العسكري الإيراني أيضًا أن "أي هجوم إسرائيلي على مواقع نووية سيقابل بالرد، مع إمكانية إعادة النظر في السياسات النووية".

وبحسب وكالة تسنيم، قال المصدر العسكري للوكالة: "إذا كان في الإجراء الصهيوني المحتمل استهداف المواقع العسكرية، فإن الرد الإيراني سيكون مؤكدًا ويفوق تقديرات الصهاينة".

وأضاف المصدر، الذي لم تنقل الوكالة اسمه أو منصبه: "إذا كان الإجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران، إلى جانب ردها، ستأخذ بعين الاعتبار السياسات النووية. وإذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لن تقدم أي تعهد بشأن الالتزام بنطاق ونوع وشدة إجراءاتها بناءً على الوضع السابق".

وقال: "هذه نقطة واضحة للصهاينة، وسيفهمون معناها بالتأكيد" وتابع قائلاً: "إيران لن تتلكأ ولن تتسرع؛ إلا أن إنزال العقاب بحق المجانين لن تلغيه، وسيكون بطريقة تأتيهم فيها في كل مرة المزيد من المفاجآت".