إيران تحذر: المنطقة على شفا معارك واسعة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنعها

شفق نيوز/ جدد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، يوم الإثنين، تحذيره من أن المنطقة على شفا "معارك واسعة".

وقال عراقجي خلال زيارته الى سلطنة عمان، وفقاً لقناة الجزيرة، إن "المنطقة تشهد ظروفا خطرة ومن الممكن أن تكون على شفا معارك واسعة"، مبيناً أن "إيران مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي سيناريوهات محتملة".

ولفت إلى أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنع وقوع أزمات كبيرة في المنطقة وتجنب التصعيد والحروب".

وتترقب المنطقة رداً إسرائيلياً على الهجوم الصاروخي الايراني الذي نفذه الحرس الثوري مطلع الشهر الحالي، فيما تحذر دول المنطقة من حرب إقليمية شاملة.