إيران تحذر الدول الأوروبية من ارتكاب "خطأ إستراتيجي" بشأن الملف النووي

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، الدول الأوروبي من "رد شديد" في حال ارتكبت "خطأ إستراتيجياً" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.

وكتب عراقجي على منصة "أكس"، قائلاً "بدلاً من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرف الخبيث ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "احفظوا كلامي، بينما تفكر الدول الأوروبية بخطأ إستراتيجي كبير آخر: إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها".

ويعتزم الأوروبيون والولايات المتحدة أن يطرحوا الأسبوع المقبل على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد إيران، مع تهديد بإحالة الملف على الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع أمس الخميس، إنه بعد نشر الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد "عدم تعاون كاملاً من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية".

وأكد دبلوماسيان آخران لوكالة "فرانس برس" هذه المبادرة الغربية الهادفة الى "تشديد الضغط" على إيران.