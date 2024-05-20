إيران تحدد موعد انتخاب خليفة رئيسي‎

شفق نيوز/ أعلنت إيران يوم الاثنين، عزمها إجراء انتخابات رئاسية في 28 يونيو/حزيران المقبل، وذلك إثر مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

‎وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان"، مضيفا "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو/حزيران".

‎وأضاف المتحدث باسم مقرر الانتخابات الإيرانية "تم اقتراح يوم 8 يوليو لإجراء انتخابات الولاية الـ14 للرئاسة الإيرانية، وبناء على ذلك فإن موعد تسجيل المرشحين سيكون يوم 8 يونيو/حزيران".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.