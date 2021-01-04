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إيران تحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-04T12:34:45+0000
إيران تحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية

شفق نيوز/ احتجزت السلطات البحرية الإيرانية، يوم الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ”الناقلة كانت متوجهة إلى الإمارات، فيما تظهر أحدث بيانات الأقمار الصناعية، موقع الناقلة بالقرب من ميناء بندر عباس“.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، أن ”القوات البحرية للحرس الثوري أوقفت الناقلة النفطية المتعلقة بكوريا الجنوبية بسبب التلوث النفطي في مياه الخليج، ونقلتها إلى أحد الموانئ الإيرانية“.

بدورها، أكدت وكالة ”أسوشيتد برس“ أن ”ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية كانت متجهة إلى الإمارات، دخلت المياه الإقليمية الإيرانية، وسط مخاوف من أنه تم الاستيلاء عليها“.

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