إيران تحبط محاولة تسلل أكثر من 100 باكستاني إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أعلن قائد قوات حرس الحدود في منطقة "دهلران" التابعة لمحافظة ايلام العقيد آزاد خاني، احباط محاولة تسلل أكثر من 100 باكستاني الجنسية إلى الأراضي العراقية.

وقال العقيد خاني في تصريحات صحفية لوسائل إعلام بلاده الرسمية، إن قوات حرس الحدود في تلك المنطقة أحبطت محاولة تسلل 103 باكستانيين إلى العراق.

وأضاف أنه وفقا لأقوال المعتقلين خلال التحقيقات الأولية التي أُجريت معهم اعترفوا بأن الغرض من محاولة عبورهم إلى العراق التكسب والعمل، مشيرا إلى إلقاء القبض عليهم لأنهم أرادوا التسلل إلى تلك البلاد بصورة غير قانونية.