إيران تجدد ترحيبها بعودة العلاقات مع السعودية وتهاجم الامريكيين: يتخذون اجراءات محتالة

شفق نيوز/ جدد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، يوم الأربعاء، ترحيب بلاده بعودة العلاقات مع السعودية الى طبيعتها.

وكشف عبداللهيان في تصريح للصحفيين، عن مباحثاته مع نظيره السعودي على هامش "مؤتمر بغداد -2" في الاردن؛ وقال، "متى ما كانت السعودية جاهزة لاستئناف العلاقات الطبيعية، ايران سترحب بذلك".

ولفت وزير الخارجية الايراني الى ان "بلاده لم تقطع علاقاتها مع السعودية، بل السعودية هي التي اقدمت على ذلك؛ مبينا انه "اعلن خلال مباحثاته مع وزير الخارجية السعودي عن استعداد طهران لمواصلة سير المفاوضات التي انطلقت في بغداد، مع الرياض".

كما تطرق الى المباحثات التي اجراها في عَمان برفقة "علي باقري" مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" ومساعده "انريكي مورا"؛ مبينا ان "هذا اللقاء استغرق ساعتين وجرى خلاله استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن ايران".

وصرح امير عبداللهيان، "لقد اتخذ الجانب الامريكي خلال الشهرين او الاشهر الثلاثة الماضية اجراءات محتالة تعارضت مع تصريحاته السابقة".

واضاف، ان "الامريكيين لطالما اعربوا عن رغبتهم في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب الاطراف جميعا للعودة الى اتفاق فيينا، لكنهم يتصرفون من منطلق التحايل والخداع.

واستطرد، "لقد تناول هذا الاجتماع كافة القضايا، حيث اكدنا بانه لو كان الامريكيون صادقين بشان متابعة الدبلوماسية، اذا لا يحق لهم ان يسعوا بأساليب اخرى وعبر اعلامهم لاتنزاع التنازلات".

وتابع وزير الخارجية الايراني بالقول، إن "قراءتنا للامور هي بان الاطراف المختلفة بدأت العودة الى المصداقية، ونحن بدورنا نعلن في حال رعاية خطوطنا الحمراء، سنكون جاهزين لاتخاذ الخطوات النهائية من التوصل الى اتفاق".