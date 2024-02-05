إيران تتوعد أمريكا: سنرد على أي هجوم يستهدف أراضينا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أمريكي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "بلاده لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون"، مضيفاً: "لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون مليا قبل القيام بأي تصرف سيء".

وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسوريا ووصفها بأنها "مغامرة" و"غير قانونية"، معتبرا أنها نُفذت في إطار "سياسة الدعم الكامل" لإسرائيل، كما أكد أن طهران "لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة ولم تدعم قط التوترات والأزمات".

وشنت الولايات المتحدة، سلسلة ضربات أمريكية أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.