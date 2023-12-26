إيران تتوعد إسرائيل برد "ذكي وقوي" على اغتيال موسوي

شفق نيوز/ أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن رد البلاد على اغتيال القيادي في الحرس الثوري رضي الموسوي سيكون "ذكيا وقويا".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الجنرال رضا طلائي نيك، إنه "سيتم الرد على "الجرائم الإرهابية" في الفرصة المناسبة وفي المكان والزمان المناسبين".

وقال طلائي للميادين إنّ "ردّنا سيكون قاطعاً وفعالاً ومؤثراً وذكياً".

من جانبه قال وزير الاستخبارات الإيراني، إن اغتيال المستشار رضي موسوي جريمة ستكون لها تداعيات وخيمة على الكيان الصهيوني، وفق تعبيره.

وأعلنت إيران، الإثنين، أن غارة إسرائيلية على مشارف العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل أحد كبار جنرالاتها، رضي موسوي، الذي كان رفيقا مقربا للجنرال قاسم سليماني، الرئيس السابق لفيلق القدس الإيراني.

وأكدت وكالة إرنا الرسمية مقتل موسوي، وهو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران. وأشارت إلى أنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا"، وأحد رفاق القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في بغداد في يناير العام 2020.

وأفاد سكان في منطقة السيدة زينب لوكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة دخان من منطقة مزارع قريبة.

وهي ليست المرة الأولى تعلن طهران مقتل أفراد من قواتها المسلحة في سوريا، حيث تؤكد أنهم يتواجدون في مهام "استشارية".

وتعدّ إيران حليفا أساسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011، دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق.