إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال مستشاريها العسكريين: دماؤهم لن تذهب هدراً

شفق نيوز/ توعدت وزارة الخارجية الايرانية، يوم السبت، بالرد على اغتيال إسرائيل مستشارين عسكريين في الحرس الثوري بضربة جوية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية، "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على منطقة سكنية في دمشق الذي أدى إلى استشهاد 4 مستشارين عسكريين إيرانيين".

وأضافت، "نعتبر العدوان محاولة إسرائيلية جديدة لنشر الفوضى في المنطقة وزعزعة أمنها".

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن "دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وإيران تحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة الإسرائيلية في المكان والزمان المناسبين".

وأفادت مصادر، اليوم السبت، بمقتل "مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا "حاج صادق" بالقصف الإسرائيلي في دمشق، كما أكدت مقتل "أبو منتظر" القيادي في ميليشيا عراقية موالية لإيران، الذي كان في الاجتماع، حسبما ذكرت محطة "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سورية قولها إن القصف الإسرائيلي على دمشق اليوم السبت أدى إلى مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني.

من جهتها قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء "نقلا عن مصادر موثوقة" إن مستشارين عسكريين إيرانيين كبيرين قتلا في غارة إسرائيلية في دمشق.