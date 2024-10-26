إيران تتوعد إسرائيل بالرد

شفق نيوز/ توعدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، إسرائيل، بالرد على هجومها الأخير الذي استهدف مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد.

وعدّت الوزارة، في بيان لها، الضربة "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معتبرة أن "من حق طهران الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق هذا الميثاق".

ورأت الخارجية الايرانية، أن استمرار "الجرائم الصهيونية" بالمنطقة بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي "عامل توتر"، مؤكدة أن بلادها "ستستخدم كل إمكاناتها للدفاع عن أمنها ومصالحها والتزامها بالأمن الإقليمي".