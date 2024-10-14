إيران تتوعد بمحاسبة إسرائيل على اغتيال نيلفروشان

شفق نيوز/ أكدت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أنها ستنتقم من إسرائيل لقتلها العميد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان في لبنان، خلال عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان تضمن تقديم التعازي مجدداً بمقتل عباس نيلفروشان، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والشعب الإيراني "وباقي الشعوب الحرة في العالم وأسرة هذا الشهيد العظيم".

وأضافت "التاريخ الإجرامي للكيان الصهيوني منذ نشأة هذا الكيان وإلى اليوم يظهر بأن المداراة مع الاعتداءات والجرائم التي يقترفها هذا الكيان تجعله أكثر تجرؤا وتزيد من حجم جرائمه".

وشدّدت على أن "اغتيال هذا القائد العسكري الإيراني الكبير هو خطوة غير قانونية ولا شك بأن إيران ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجريمة".