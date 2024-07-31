إيران تتوعد بـ"رد حتمي".. تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية في طهران بـ"صاروخ خارجي"

شفق نيوز/ قال مصدر إيراني، يوم الأربعاء، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران تم عبر صاروخ أُطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران.

وأكد المصدر في حديث لقناة "الميادين"، أن "اغتيال هنية عبر صاروخ من الخارج يعني عدواناً على إيران ويستدعي رداً حتمياً".

من جانبها أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسماعيل هنية قُتل بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية".

وقالت حركة حماس في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وآخر ظهور لهنية كان الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا.