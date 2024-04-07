إيران تتوعد السفارات الإسرائيلية: لم تعد آمنة

شفق نيوز/ أفاد مسؤول إيراني كبير، يوم الأحد، بأن جميع سفارات إسرائيل لم تعد آمنة، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

وأدلى يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، بتلك التصريحات في أعقاب هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنته على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل /نيسان، والذي توعدت طهران بالرد عليه.

ويعد الهجوم على قنصلية إيران في دمشق "الأجرأ" في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مسؤولين إيرانيين في سوريا منذ ديسمبر/ كانون الأول، وهو أيضا الأكبر من حيث عدد القتلى الذين أسقطهم.

وتوعدت إيران بالرد بقوة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة ودفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق الإجازات لجميع الوحدات القتالية وتعبئة المزيد من القوات لتعزيز وحدات الدفاع الجوي.

ودمر القصف الجوي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين، كما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني على رأسهم قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، والقيادي محمد هادي رحيمي، ما أثار الغضب الإيراني لـ"الانتقام" من منفذي هجوم.