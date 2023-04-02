إيران تتوعد اسرائيل: دماء مستشارينا لن تضيع هدراً وسنرد في الزمان والمكان المناسبين

شفق نيوز/ توعدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، اسرائيل بالرد على الغارات التي أوقعت قتلى من مستشاريها العسكريين في سوريا.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "دماء مستشارينا العسكريين في سوريا لن تضيع هدرا، ونحتفظ بحقنا في الرد في الزمان والمكان المناسبين".

ولفتت إلى أن "استمرار الغارات الصهيونية على سوريا انتهاك لسيادتها ووحدتها والقانون الدولي".

واليوم الاحد، اعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني وفاة النقيب "مقداد مهقاني جعفر آبادي" متأثرا بجروحه أثر قصف شنته القوات الإسرائيلية على سوريا، فجر أول أمس الجمعة على أطراف دمشق.

ومهقاني هو أحد رفاق المستشار العسكري في الحرس الثوري الإيراني ميلاد حيدري الذي قتل أيضا في الهجوم ذاته على دمشق في يوم الجمعة الماضي.