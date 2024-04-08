إيران تتوعد اسرائيل بـ"ايام صعبة": ستعاقب وتتلقى الرد اللازم

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إن إسرائيل ستعاقب وتتلقى الرد اللازم، على هجومها على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية.

واعتبر عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد أن استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق "تجاوز خطير (...) وأن الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة للكيان الصهيوني".

وحمل وزير الخارجية الإيراني المسؤولية عن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية في دمشق.

وأكد أن بلاده تعتبر "أمن سوريا أمنها"، مضيفا أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في رمقه الأخير".

وافتتح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يرافقه نظيره السوري فيصل المقداد الاثنين، مبنى جديداً للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع من قصف جوي نُسب إلى إسرائيل وأسفر عن تدمير مقرّ قنصلية طهران في العاصمة السورية، وفق ما أفاد مصور فرانس برس.

ويقع المقر الجديد على بعد عشرات الأمتار من المقر القديم الذي سوّي أرضاً جراء القصف في منطقة المزة بدمشق.