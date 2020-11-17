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إيران تتوصل لعلاج "فاعل" لمرضى كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-17T08:32:41+0000
إيران تتوصل لعلاج "فاعل" لمرضى كورونا

توصل الباحثون الایرانیون إلی تقنیة إنتاج ادوية الفاعلة في العلاج السريري لمرضى کورونا مما یطلق علیها " إيفيرمكتين " وتم توطینها بید المتخصصین المحلیین، بحسب ما افادته وكالة "إيرنا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن رئيس حديقة قزوين للعلوم والتكنولوجيا مصطفی بابایي اليوم الثلاثاء قوله: أجريت الدراسات التجريبية السريرية لادویة " إيفيرمكتين "Ivermectin  على مرضى کورونا بالتعاون مع جامعة قزوين للعلوم الطبية في خمسة مستشفيات في محافظتي قزوين وخوزستان.

واثبتت النتائج لاختبار هذا الدواء فعالیته في تقليل مدة الاستشفاء وتقصير وقت الحاجة للأكسجين التكميلي وتحسين مؤشرات الدم وأيضًا انخفاض "كبير" في الوفيات بفیروس کورونا وحقق "نجاحًا كبيرًا" في العلاج السريري للمرضی.

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