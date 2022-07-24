إيران تتقصى صحة السيستاني

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، مساء الأحد، بأن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، يتمتع بصحة جيدة.

وقالت الوكالة الإيرانية، إنها تفقدت الصحة الكاملة للسيستاني، من أحد مسؤولي مكتبه الخاص في النجف، وتبين أنه "في صحة جيدة" حسب قولها.

وعللت سبب تفقدها صحة السيستاني، إلى "نشر بعض الأخبار الكاذبة"، عن صحة المرجع الديني، وقالت إنها "انتشرت في بعض وسائل الإعلام قبل ساعات".

وتناقلت وسائل إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوفاة السيستاني، في مستشفى الكفيل، في محافظة النجف (180كم) جنوب بغداد.

ولم يصدر حتى اللحظة أي إعلان من مكتب السيستاني، عن حقيقة هذه الأنباء من عدمها، خصوصاً أن هكذا أخبار غالباً ما يتم تناولها بين حين وآخر.