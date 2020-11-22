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إيران تتعهد بسحق أي محاولة إسرائيلية لضرب دورها "الاستشاري" في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-22T15:12:46+0000
إيران تتعهد بسحق أي محاولة إسرائيلية لضرب دورها "الاستشاري" في سوريا

شفق نيوز/ تعهدت إيران، يوم الأحد، بدحر أي محاولة إسرائيلية للإضرار بدورها في سوريا قائلة إن حقبة هجمات "الكر والفر" التي تشنها إسرائيل انتهت بعد أيام من قيامها بضربات جوية على الجيش السوري والقوات شبه العسكرية الإيرانية .

وهاجمت إسرائيل ، التي تعتبر طهران أكبر تهديد أمني لها ، أهدافًا إيرانية وفصائل متحالفة معها في سوريا مرارًا ، حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد وقواته ضد المعارضة والمسلحين منذ عام 2012.

ويوم الأربعاء ، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن ثمانية أهداف تعرضت للهجوم ، بما في ذلك مقر إيراني في مطار دمشق الدولي و "موقع عسكري سري" كان بمثابة "مرفق استضافة لوفود إيرانية رفيعة المستوى عندما تأتي إلى سوريا للعمل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده ، في مؤتمر صحفي أسبوعي افتراضي: "النظام الصهيوني (إسرائيل) يدرك جيدًا أن عصر الضرب والهرب قد انتهى ، وبالتالي فهو حذر جدًا".

وتنفي إيران وجود قوات عسكرية في سوريا وتقول إنها أرسلت قوات كوماندوز إليها كمستشارين عسكريين. وتقول طهران إنها ستوفر مستشارين عسكريين لسوريا لأطول فترة ممكنة.

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