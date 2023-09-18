إيران تتسلم 6 مليارات دولار وتعلن عن تطور بتبادل السجناء مع أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، الإفراج عن 5 إيرانيين من السجون الأمريكية خلال وقت قريب، فيما أشارت إلى أن أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون بحوزتها اليوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتم ويتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة"، مشيراً إلى أن مبادلة خمسة سجناء إيرانيين بخمسة أمريكيين ستتم قريباً.

وأضاف كنعاني: "سيعود مواطنان إلى إيران بناء على مصلحتهما ورغبتهما، وسينضم شخص واحد إلى عائلته في دولة ثالثة، ويريد المواطنان الآخران البقاء في أمريكا".

في غضون ذلك، أفادت وكالة فرانس برس، بنقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق الأخير مع واشنطن، مؤكدة في الوقت نفسه وصول طائرة قطرية إلى إيران لنقل السجناء الأمريكيين الخمسة".

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن بلاده هي صاحبة القرار في كيفية التصرف في 6 مليارات دولار من أموالها المفرج عنها في كوريا الجنوبية، ضمن صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن، مضيفا أن "هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، ولذا فإن بلاده هي من ستقرر ما تفعله بهذه الأموال".

وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس / آب الماضي إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.

وبمقتضى الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.