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إيران تتسلح بـ"فخرا" لمواجهة وباء كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-16T06:58:29+0000
إيران تتسلح بـ"فخرا" لمواجهة وباء كورونا

شفق نيوز / بدأت إيران، يوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح فيروس كورونا باسم "فخرا" بحقن اللقاح لابن (فخري زاده) بحضور وزيري الدفاع والصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية، أن الدكتور كريمي مدير مشروع لقاح (فخرا) حيا في هذه المراسم "ذكرى شهداء الاسلام وخاصة العالم الايراني الدكتور الشهيد محسن فخري زاده، وقدم تقريرا عن انشطة منظمة البحوث والابداع الدفاعية في مجال مكافحة فيروس كورونا، وخاصة إنتاج لقاح فخرا".

وقال كريمي، "منذ بداية تفشي وباء كورونا، عملت هذه المنظمة وبالاتكاء على القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها ، فضلا عن وجود بنية تحتية متخصصة مناسبة، وبجهود الدكتور محسن فخري زاده (رئيس المنظمة الشهيد) وبذلت جهدا خاصا لمكافحة المرض".

وأضاف أن "نقطة انطلاق هذا الجهاد الشامل، كانت ببناء مجموعات تشخيصية مختلفة لـ Covid 19 ومختبرات متنقلة متخصصة ، تم تسليم اثنتين منها إلى معهد رازي ومعهد باستور".

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