إيران تتحدى أميركا وإسرائيل: لا يمكنكما القضاء على "حماس" ونهاية الحرب محسومة لصالح "المقاومة"

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، إن إسرائيل وأميركا غير قادرتين على القضاء على حركة "حماس" في غزة، مشيراً إلى أن العراقيين واللبنانيين والسوريين واليمنيين لا يمكن أن يقفوا متفرجين على ما يجري في غزة.

وأضاف في تصريحات من لبنان، أنه "سبق وحّذرنا من أنه إذا استمرت الحرب فإن فتح جبهات جديدة أمر لا مفر منه، والنصر في النهاية سيكون لصالح المقاومة".

ولفت عبد اللهيان إلى أن "الفصائل لا تعمل بالوكالة لنّا بل هي تعمل لمصالح بلدانها والأمة العربية"، مضيفاً أن "في العراق وسوريا هناك فصائل تعمل بقرارها ضد أميركا ولا تخضع لأوامر وإدارة إيران".

وتابع أن "العراق من أجل استقلاله والدفاع عن إخوانه يهاجم القواعد الأميركية في العراق وسوريا"، مبيناً أنه "لا يمكن للعراقيين والبنانيين والسوريين واليمنيين أن يقفوا متفرجين على ما يجري في غزة".

وحذر بالقول، إن "لم تستمر الهدنة فإن ظروف المنطقة ستتغير وستتسع رقعة الحرب".