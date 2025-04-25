إيران "تتحدى" ترامب بمحطة نووية جديدة وتمويل روسي

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، يوم الجمعة، ان بلاده وافقت على بناء محطة طاقة نووية جديدة، بتمويل من خط ائتمان روسي، وذلك رغم التحذيرات الامريكية.

وقال الوزير الإيراني، إن "طهران ستوقع اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفط إيرانية".

واكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت سابق، اليوم الجمعة، انه لن يسمح لايران بامتلاك سلاح نووي، مبدياً استعداده للقاء المرشد الايراني علي خامنئي.

وقال ترامب في تصريحات لوسائل اعلام، إنه "مستعد للقاء الرئيس الايراني او المرشد الاعلى"، معربا عن "استعداده للاتفاق مع ايران دون هجوم عسكري".