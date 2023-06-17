إيران تتحدث عن وضع مشاريع اقتصادية مع السعودية واستيراد طائرات ينتظر "الاتفاق النهائي"

شفق نيوز/ أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، اليوم السبت، أن مشاريع بلاده الاقتصادية مع السعودية، في صلب جدول الأعمال عند عودة العلاقات بين البلدين، فيما بيّن ان هناك اتفاقاً على مشاريع صغيرة مع انتظار الاتفاق على استيراد طائرات من السعودية.

وقال بذرباش في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية إن هناك "مناقشات مختلفة حول الخدمات المالية والفنية والهندسية بين الرياض وطهران بدأت بالفعل وعندما تعود العلاقات إلى طبيعتها بشكل كامل بين الطرفين سيتم وضع المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين على جدول الأعمال فوراً".

وأوضح بذرباش أن "العلاقات بين إيران والسعودية تحسنت مؤخراً، وستتحسن أكثر يوماً بعد يوم، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على المشاريع الصغيرة ويتم بحث كل مشروع على حدة وتباعا، ولكن لم نتوصل مع الرياض بعد إلى اتفاق محدد بشأن استيراد الطائرات عبر المملكة".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى طهران اليوم السبت استكمالا لاستعادة العلاقات بين البلدين، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين إيرانيين