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إيران تتحدث عن إنشاء منطقة حرة مشتركة مع العراق.. هذا غرضها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-30T09:01:13+0000
إيران تتحدث عن إنشاء منطقة حرة مشتركة مع العراق.. هذا غرضها

شفق نيوز / اعتبر مسؤول إيراني، يوم الاثنين، أن إنشاء مناطق حرة مشتركة خاصة على طول نهر أروند وجنوب العراق سيسهم في توسيع العلاقات وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.

وقال رئيس منطقة أروند الحرة، حسين غروسي، إن "الدبلوماسية الاقتصادية من شأنها أن توفر أرضية مناسبة لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة"، مؤكداً أن "الدبلوماسية يجب ألّا تقتصر على الجانب السياسي فقط".

ولفت غروسي، إلى "العمل على تعزيز السياحة الصحية في إيران، وأن الهدف منها تلبية الاحتياجات الصحية وإجراء العمليات الجراحية للمسافرين الأجانب خاصة العراقيين".

كما أشار إلى أن "إنشاء كلية الطب في منطقة أروند الحرة، جزء من المساعى التي تهدف الى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال استقطاب طلاب من دول الجوار ومنها العراق و تركيا والهند".

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