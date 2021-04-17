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إيران تتحدث عن "مزاعم خاطئة" أسقطت نظام صدام عام 2003

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-17T06:10:24+0000
إيران تتحدث عن "مزاعم خاطئة" أسقطت نظام صدام عام 2003

شفق نيوز / انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، ما وصفها بـ"ازدواجية الغرب" (الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي)، تجاه أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تخت روانجي، خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي الذي عقد حول حفظ اقتدار أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال مندوب إيران إن "مجلس الأمن الدولي التزم الصمت المطبق عندما استخدام نظام البعث العراقي للاسلحة الكيمياوية في هجماته على إيران خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) والتي أسفرت عن مصرع الآلاف من الايرانيين وكذلك العراقيين".

وأضاف أن "مجلس الأمن كرر هذا السلوك مرة أخرى حينما تعرض العراق للهجوم من قبل الدول الغربية عام 2003، على أساس مزاعم خاطئة تماما تتعلق بأسلحة الدمار الشامل”.

وأشار تخت روانجي، إلى أن "مجلس الأمن الدولي التزم الصمت مرة أخرى خلال الأعوام الأخيرة، حينما فرضت بعض القوى الدولية ضغوطا شديدة على سوريا، لتحقيق مصالحها اللامشروعة عبر استغلال معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية".

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