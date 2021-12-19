إيران تتحدث عن دور للوكالة الدولية بهجوم إسرائيل على منشأة نووية

شفق نيوز/ رجح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، يوم الأحد، أن يكون للكاميرات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في الهجوم الإسرائيلي، على منشأة كرج النووية.

وقال كمالوندي، في تصريح أوردته وكالة "فارس"، إن "الشروط المسبقة التي حددتها إیران، بما في ذلك إدانة التخريب في المنشآت المذكورة والتعاون في مجال التحقيقات الفنية، قبلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدور المحتمل للكاميرات في هذا الحادث، ومن المحتمل أن يتم تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تسا في كرج خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أن "المعلومات التي تسجلها الكاميرات، لن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأي شكل من الأشكال، وستقدم للوكالة بعد رفع الحظر وموافقة مجلس الشورى الإسلامي على ذلك".

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تسا.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد علق يوم الخميس، على المبادرة التي أقدمت عليها إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح للوكالة بتركيب كاميرات جديدة محل الكاميرات التي تعرضت للتخريب أثناء الاعتداء على مجمع "تسا"، مؤكدا أن إيران وافقت على تركيب الكاميرات في المجمع وليس الحصول على محتوياتها".