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إيران تتحدث عن "خط ترانزيت" بري يصل سوريا عبر العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-17T14:51:20+0000
إيران تتحدث عن "خط ترانزيت" بري يصل سوريا عبر العراق

شفق نيوز / أكدت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، يوم الأربعاء، متابعة إطلاق خط "ترانزيت" نقل بري إلى سوريا، عبر العراق.

وقال مدير الشؤون العربية والإفريقية في المنظمة، فرزاد بيلتن، إن "بلاده تستهدف رفع التبادل التجاري مع سوريا إلى 1.5 مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة".

وأوضح بيلتن، أن "المنظمة وضعت خطة لتصدير 400 مليون دولار من السلع إلى سوريا، مقابل 100 مليون دولار واردات في سنة 2023، مضيفًا أن "ما تبقى من الحجم المستهدف، سيشمل توسع تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى سوريا".

وأشار إلى أن "الصادرات الإيرانية إلى سوريا سجلت خلال 11 شهرًا، بين 20 من آذار 2020 و18 من شباط 2021، وصلت إلى نحو 104 ملايين دولار".

وبحسب بيلتن، فإن المنظمة "تتابع إطلاق خط ترانزيت نقل بري عبر العراق إلى سوريا، وكذلك تدشين خط ملاحي منظم وغير منظم بين إيران والموانئ السورية، الذي بات مهيئا للإطلاق إلى حد ما"، على حد قوله.

ويتراوح حجم التجارة السنوية بين إيران وسوريا بين 170 و180 مليون دولار سنويًا، بحسب تقديرات إيرانية رسمية حديثة، ولكن طهران تأمل بأن يتضاعف حجم التجارة بين البلدين ثلاث مرات بحلول العام المقبل.

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