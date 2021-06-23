إيران تتحدث عن تماسك القوات العراقية وضرورة إنهاء الوجود الأمريكي

شفق نيوز / أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، العميد مهدي رباني، يوم الأربعاء، أن تماسك القوات العراقية والسورية وراء هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، فيما شدد على أهمية إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة مهدي رباني، في مؤتمر الامن الدولي التاسع، والذي بدأ اعماله اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

وقال رباني، إن "جماعة داعش الارهابية، هي نتيجة الأساليب والمواقف الانتقائية تجاه الأمن من جانب بعض القوى العالمية، لكن تضحيات وتماسك القوات المسلحة في سوريا والعراق والدعم المستديم من جانب ايران وروسيا، كان وراء هزيمة تلك الرؤى الخطيرة لمصالح المنطقة والعالم".

وأضاف أن "الوقت قد حان لتغادر القوات الاجنبية، بما فيها القوات (الارهابية) التابعة للقيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) التي تلطخت أيديها بدماء الاف الابرياء ومنهم (قائد مكافحة الارهاب) قاسم سليماني" من المنطقة، وتحل مكانها الدول الإقليمية في سياق تأمين هذه المنطقة بنفسها".

وتابع القائد العسكري الإيراني، أن "طهران تبحث عن علاقات وثيقة، بعيدا عن اي توتر مع جيرانها؛ لاسيما روسيا التي تحظى باهمية خاصة في هذا الخصوص، لما في ذلك من دور كبير في تسوية الازمات الاقليمية".