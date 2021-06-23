سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تتحدث عن تماسك القوات العراقية وضرورة إنهاء الوجود الأمريكي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-23T15:32:39+0000
إيران تتحدث عن تماسك القوات العراقية وضرورة إنهاء الوجود الأمريكي

شفق نيوز / أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، العميد مهدي رباني، يوم الأربعاء، أن تماسك القوات العراقية والسورية وراء هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، فيما شدد على أهمية إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة مهدي رباني، في مؤتمر الامن الدولي التاسع، والذي بدأ اعماله اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

وقال رباني، إن "جماعة داعش الارهابية، هي نتيجة الأساليب والمواقف الانتقائية تجاه الأمن من جانب بعض القوى العالمية، لكن تضحيات وتماسك القوات المسلحة في سوريا والعراق والدعم المستديم من جانب ايران وروسيا، كان وراء هزيمة تلك الرؤى الخطيرة لمصالح المنطقة والعالم".

وأضاف أن "الوقت قد حان لتغادر القوات الاجنبية، بما فيها القوات (الارهابية) التابعة للقيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) التي تلطخت أيديها بدماء الاف الابرياء ومنهم (قائد مكافحة الارهاب) قاسم سليماني" من المنطقة، وتحل مكانها الدول الإقليمية في سياق تأمين هذه المنطقة بنفسها".

وتابع القائد العسكري الإيراني، أن "طهران تبحث عن علاقات وثيقة، بعيدا عن اي توتر مع جيرانها؛ لاسيما روسيا التي تحظى باهمية خاصة في هذا الخصوص، لما في ذلك من دور كبير في تسوية الازمات الاقليمية".

related

باتفاق مع بغداد.. طهران تنقل 40 سجينا إيرانيا من العراق

Date: 2021-04-08 15:44:22
باتفاق مع بغداد.. طهران تنقل 40 سجينا إيرانيا من العراق

تقرير أمريكي يستعرض دروساً بينها عراقية أمام إدارة بايدن للتفاوض مع إيران

Date: 2021-01-27 19:23:59
تقرير أمريكي يستعرض دروساً بينها عراقية أمام إدارة بايدن للتفاوض مع إيران

إيران تتحدث عن "مزاعم خاطئة" أسقطت نظام صدام عام 2003

Date: 2021-04-17 06:10:24
إيران تتحدث عن "مزاعم خاطئة" أسقطت نظام صدام عام 2003

إيران تتخذ قراراً بشأن كورونا بعد فوات الأوان

Date: 2020-02-27 16:10:07
إيران تتخذ قراراً بشأن كورونا بعد فوات الأوان

إيران تتحدث عن "خط ترانزيت" بري يصل سوريا عبر العراق

Date: 2021-03-17 14:51:20
إيران تتحدث عن "خط ترانزيت" بري يصل سوريا عبر العراق

إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

Date: 2021-03-22 10:52:24
إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

طهران تكشف مسار التحقيق باغتيال سليماني ودور العراق في القضية

Date: 2021-05-11 19:57:33
طهران تكشف مسار التحقيق باغتيال سليماني ودور العراق في القضية

صحيفة: ايران قد تستخدم العراق لأي مواجهة عسكرية مع امريكا

Date: 2019-06-15 08:37:52
صحيفة: ايران قد تستخدم العراق لأي مواجهة عسكرية مع امريكا