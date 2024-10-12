إيران تبلغ واشنطن ودول المنطقة: سنرد على أي هجوم إسرائيلي جديد

شفق نيوز/ أكدت إيران، يوم السبت، أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي جديد يطال أراضيها، وفقاً لـ CNN.

ونقلت سكاي نيوز عربية CNN، القول إن "طهران أبلغت واشنطن وبعض دول المنطقة بأنها سترد على أي هجوم إسرائيلي جديد".

في السياق، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دعم القيادة الإيرانية إلى جانب لبنان وحزب الله في كل الظروف، وذلك عقب وصوله بيروت في زيارة ليوم واحد يتوجه بعدها إلى جنيف.

وقال فاليباف في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت إنه يحمل رسالة من المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "مفادها أننا نقف مع لبنان".

وأكد استعداد إيران لتقديم المساعدات التي يحتاجها لبنان والنازحين من الحرب في البلاد.

وأضاف "سندعم كافة القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان وحزب الله".

وتابع حديثه بالقول "سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني"، وذلك لدى مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.