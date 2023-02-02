إيران تبلغ الأمم المتحدة مسؤولية إسرائيل عن "هجوم أصفهان"

شفق نيوز/ اتهم مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، يوم الخميس، إسرائيل بتدبير الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم، أن مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قال في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن التحقيقات الأولية، تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن السفير الإيراني قوله إن "هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل، يتعارض مع القانون الدولي ونحن ندينه".

وأضاف إيراواني في الرسالة أن "إيران تحتفظ بالحق في رد حازم في الوقت والطريقة التي تشعر أنها ضرورية"، وأن "هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي".

وليل السبت الأحد الماضي، استهدفت طائرات مسيرة مصنعا عسكريا بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران، وأعلنت طهران أن دفاعاتها تصدّت لهجوم الطائرات المسيرة، من دون وقوع إصابات.

وفور وقع الحادث لم تحمل طهران أي جهة مسؤولية الهجوم، لكن التلفزيون الإيراني بث تصريحات للنائب، حسين ميرزاعي، قال فيها إن هناك "تكهنات قوية بأن إسرائيل وراء ذلك"، وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، الأحد، إن "إسرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران".

على جانب آخر، أحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربة.

لكن إسرائيل تهدد منذ وقت طويل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامج إيران النووية أو الصاروخية، وتتبع نهجا بالإحجام عن التعليق على وقائع بعينها.

ولأكثر من مرة اتهمت طهران إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات باستخدام عملاء "داخل إيران".

ويقع عدد من المواقع النووية الإيرانية في إقليم أصفهان، من بينها نطنز الذي تعرض لعمل تخريبي في 2021، اتهمت فيه طهران إسرائيل بتنفيذه.