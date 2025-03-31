إيران تبعث رسالة حرب جديدة لأمريكا: ردنا سيكون صارماً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، تسليم القائم بأعمال السفارة السويسرية، وراعي المصالح الأمريكية في طهران، مذكرة تحذير رسمية بشأن تهديدات إدارة ترامب الأخيرة.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن الخارجية الإيرانية، قولها إنها استدعت المسؤول السويسري في طهران، وسلمته مذكرة تحذير رسمية بأن إيران سترد بشكل فوري وحازم تجاه أي تهديد قد تتعرض له".

وأبلغت الخارجية، القائم بالاعمال السويسري بأن الرد سيكون صارما وفوريا على أي اعمال عدوانية، وذلك في أعقاب "الأعمال الشريرة المتواصلة التي يمارسها الصهاينة في المنطقة وتهديدات ترامب"، حسب قولها.