إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

شفق نيوز / أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم الثلاثاء، بدء اتخاذ خطوات لتعزيز النشاط النووي بالمنشآت النووية، ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير المتعلق بتهاون طهران مع تحقيقات الوكالة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو، كما عمدت إلى تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في قاعتين فارغتين في منشأتين فوردو ونطنز".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "هذه القاعات كانت خالية من أجهزة الطرد المركزي بسبب التزامات إيران في الاتفاق النووي"، لافتة إلى أن "الخطوة الرابعة المهمة لإيران ستكون استبدال أجهزة الطرد المركزي IR1 في منشأة فوردو بـ IR6، حيث سيزيد من قوة قدرة إيران النووية في منشأة فوردو بـ10 مرات".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدر قرارا، الخميس الماضي، يطالب إيران بأن تشرح للوكالة الدولية الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بياناً مشتركاً، قبل ثلاثة أيام، طالبت فيه طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية دون تأخير.