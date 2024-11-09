إيران تبدأ بقطع مجدول للكهرباء

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، ببدء تطبيق انقطاع الكهرباء المجدول، اعتبارًا من يوم غد الأحد، بعد قرار أصدره الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبل يومين بوقف استخدام المازوت في 3 محطات كهربائية، وهو القرار الذي وصفه مؤيدو الحكومة بـ"الشجاع".

ونشرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، على حسابها في منصة "إكس"، أن "الانقطاع المجدول للكهرباء" أفضل من "إنتاج السم والتلوث" للمواطنين لفترة محدودة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالات الأنباء الرسمية أنه بناءً على أمر من رئيس الجمهورية، سيتم إيقاف حرق المازوت في محطات الكهرباء في مدن: أراك وأصفهان وكرج.

وبحسب التقارير، فقد تم تكليف وزارة الطاقة بمعالجة نقص الطاقة عن طريق قطع الكهرباء وتحديد جدول انقطاع الكهرباء بشكل شفاف وإبلاغ المواطنين به مسبقًا.

ونظراً نقص الوقود في المحطات الكهربائية، فمن المرجح أن تنشر الحكومة الإيرانية، جدول انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من غد الأحد، 10 تشرين الثاني الجاري، وسيكون برنامج انقطاع الكهرباء بين الساعة 9 صباحًا و5 مساءً، مع توزيع الانقطاع بشكل منظم ومخطط، وفق وسائل إعلام.