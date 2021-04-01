إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم بمجموعة رابعة في محطة نطنز

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز.

وقالت الوكالة في تقرير ،أوردته وكالة رويترز "في 31 اذار 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي (آي.آر-2إم) بمحطة تخصيب الوقود".

وسادس فلوريد اليورانيوم هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من تصريح مسؤول أميركي كبير، أن بلاده مستعدة إلى العودة المتزامنة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه قبل 3 سنوات.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن تبحث في خيارات للعودة للاتفاق النووي بما يشمل نقاشات غير مباشرة مع إيران عبر الشركاء الأوروبيين.

ويمثل هذا التطور تحولا في الموقف الأميركي الذي كان يصر، منذ بداية تولي إدارة الرئيس جو بايدن، على عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، لكي تعود أميركا إليه وترفع العقوبات عن طهران.