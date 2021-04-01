سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم بمجموعة رابعة في محطة نطنز

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-01T15:46:04+0000
إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم بمجموعة رابعة في محطة نطنز

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز.

وقالت الوكالة في تقرير ،أوردته وكالة رويترز "في 31 اذار 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي (آي.آر-2إم) بمحطة تخصيب الوقود".

وسادس فلوريد اليورانيوم هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من تصريح مسؤول أميركي كبير، أن بلاده مستعدة إلى العودة المتزامنة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه قبل 3 سنوات.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن تبحث في خيارات للعودة للاتفاق النووي بما يشمل نقاشات غير مباشرة مع إيران عبر الشركاء الأوروبيين.

ويمثل هذا التطور تحولا في الموقف الأميركي الذي كان يصر، منذ بداية تولي إدارة الرئيس جو بايدن، على عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، لكي تعود أميركا إليه وترفع العقوبات عن طهران.

related

وثيقة مسربة تهدد الاتفاق الأخير بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

Date: 2021-02-26 14:20:45
وثيقة مسربة تهدد الاتفاق الأخير بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

Date: 2021-01-02 07:18:42
إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران على مواصلة التفتيش لثلاثة أشهر

Date: 2021-02-21 20:47:13
اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران على مواصلة التفتيش لثلاثة أشهر

إيران تخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في نطنز

Date: 2021-02-17 18:22:30
إيران تخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية في نطنز

الخارجية الأميركية تحذر إيران: لصبرنا حدود

Date: 2021-02-24 20:54:29
الخارجية الأميركية تحذر إيران: لصبرنا حدود

الأردن تشترط مشاركة إقليمية في أي حوار بشأن الملف النووي الإيراني

Date: 2021-01-06 21:00:28
الأردن تشترط مشاركة إقليمية في أي حوار بشأن الملف النووي الإيراني

مسؤول ايراني يعد فيروس كورونا "حربا عالمية ثالثة" تديرها امريكا واسرائيل

Date: 2020-03-24 11:03:00
مسؤول ايراني يعد فيروس كورونا "حربا عالمية ثالثة" تديرها امريكا واسرائيل

سيناتور أمريكي يهدد بجعل إيران "قطعة من الخبز المحمّص"

Date: 2019-06-06 14:19:39
سيناتور أمريكي يهدد بجعل إيران "قطعة من الخبز المحمّص"