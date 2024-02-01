أيران تبدأ ببناء 4 محطات نووية جديدة والغاية الوصول الى 20 ألف ميغاوات

شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام رسمية ايرانية، اليوم الخميس، عن بدء إيران بناء أربع محطات أخرى للطاقة النووية في جنوب البلاد، بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 5000 ميغاوات، تضاف الى محطتها الوحيدة بالقرب من الحدود العراقية.

حسبما ذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية، فان إيران تسعى إلى إنتاج 20 ألف ميغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2041.

تمتلك البلاد محطة واحدة نشطة للطاقة النووية، وهي محطة بقدرة 1000 ميغاوات، تم تشغيلها بمساعدة روسيا في عام 2011. وتقوم أيضا ببناء محطة بقدرة 300 ميغاوات في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط، بالقرب من الحدود الغربية مع العراق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن إيران زادت معدل إنتاجها لليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة.

وذكر المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في التقرير أن إيران "زادت في الأسابيع الأخيرة إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، وعكست تخفيضا سابقا في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023″، وفقا لمتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران قد أبطأت في السابق معدل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة، وهي خطوة فنية تسبق بقليل مستوى الـ90 بالمائة للأسلحة النووية.