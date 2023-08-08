إيران تبدي استعدادها لتصدير مشتقات المياه الثقيلة

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم الثلاثاء، استعداد طهران لتصدير مشتقات الماء الثقيل.

وقال رئيس المنظمة محمد إسلامي في تصريح متلفز،: "في مجال الليزر، نستخدم مزيجا من الليزر والتكنولوجيا البيولوجية باستخدام مشتقات الماء الثقيل، التي تستخدم في العقاقير المفسدة، وهذه العملية الآن في مرحلة الاختبار، وهذا العمل خلق الأمل في أن نتمكن من توسيع هذه التكنولوجيا".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "مشتقات الماء الثقيل من أحدث الإنجازات التي حققتها الدول المتقدمة، التي لايتجاوز عددها اثنين أو ثلاث دول، والآن نحن من هذه الدول وعلى استعداد لتصدير هذه المشتقات إلى دول أخرى أيضا".