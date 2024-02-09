إيران: أبلغنا أمريكا منذ بداية أزمة غزة أن الحرب ليست هي الحل

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة، بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في غزة أن "الحرب ليست هي الحل"، في حين لفت إلى أن حزب الله قام بدوره الفعال الرادع.

وصرح أمير عبد اللهيان للصحفيين في مطار رفيق الحريري في بيروت إن "حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بشجاعة وحكمة بدورهما الفعال الرادع".

وقال إن إيران ستستمر "في دعمها القوي للمقاومة في لبنان، إذ نعتبر أمن لبنان من أمن إيران والمنطقة".

ينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني بمسؤولين لبنانيين وأن يعقد محادثات مع زعيم حزب الله، حسن نصر الله.

وبدأ حزب الله شن هجمات على الحدود بين لبنان وإسرائيل يوم 8 أكتوبر بعد 17 عاما من الهدوء النسبي، وبعد يوم من شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل الذي أثار حرب غزة.

وقال مسؤولو حزب الله إنهم سيوثقون الهجوم على نقاط عسكرية إسرائيلية عندما ينتهي الهجوم الإسرائيلي على غزة.