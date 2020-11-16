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إيران.. انفجار في محطة وقود في طهران ووقوع إصابات

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-16T16:01:49+0000
إيران.. انفجار في محطة وقود في طهران ووقوع إصابات

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الاثنين، عن وقوع انفجار في محطة وقود بالعاصمة طهران، مشيرا إلى وقوع العديد من الإصابات بينما لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الإيراني، أنه النيران اشتعلت في ناقلة وقود خلال تفريغ حمولته بإحدى محطات الغاز في العاصمة الإيرانية طهران.

ولفتت الوكالة إلى أن التلفزيون الإيراني ذكر أنه تم السيطرة على الوضع وإطفاء الحريق، بينما لم ترد معلومات أخرى عن أسبابه.

وشهدت إيران خلال الأشهر الماضية العديد من الانفجارات بعضها ناتج عن اشتعال النيران في خطوط غاز أو محطات غاز، ومنها التسرب الغازي الذي أدى إلى انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد وأسفر عن سقوط قتلى، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

 

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