إيران.. اندلاع حريق في قاعدة للحرس الثوري بكرمنشاه

شفق نيوز/ اندلع حريق في قاعدة عسكرية غربي إيران، ما أسفر عن تدمير سقف، دون وقوع ضحايا، حسبما ذكر موقع إخباري مقرب من الدولة، الاثنين.

ويعد الحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حرائق، وحوادث أخرى تعرضت لها البنية التحتية الإيرانية خلال الأشهر الماضية.

وذكر موقع "نور نيوز" الإيراني، الذي يعتقد أنه مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، أن الحريق اندلع في مستودع مليء بزيت المحركات، والمواد القابلة للاشتعال بقاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمانشاه غرب البلاد، ما تسبب فى تدمير سقيفة، دون وقوع إصابات.

وأضاف الموقع أن المحققين يبحثون في سبب نشوب الحريق.

وانتشرت تقارير غير مؤكدة على الإنترنت، أمس الأحد، تتحدث عن سماع دوي انفجارات في شمال كرمانشاه، وهي محافظة إيرانية استراتيجية تضم مواقع صاروخية، وعسكرية.

كانت المواقع العسكرية والنووية الإيرانية الحساسة هدفا لهجمات في السنوات الماضية، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها. ونشب الحريق بالتزامن مع أجواء متوترة، بسبب استمرار المفاوضات بين إيران والقوى العالمية حول برنامج طهران النووي في فيينا هذا الأسبوع.

وانهار الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015 والذي خفف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، قبل نحو أربع سنوات عندما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وقال دبلوماسيون - بعد أشهر من التقدم البطيء- إن المفاوضات النووية وصلت إلى مرحلة حاسمة.