إيران.. انتهاء هجوم زاهدان بمقتل 4 مسلحين وعنصرين أمنيين

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام إيرانية، يوم السبت، بانتهاء الهجوم المسلح على مخفر للشرطة في مدينة زاهدان بمقتل 4 مسلحين وعنصرين أمنيين.

وأشارت قناة العالم الى "انتهاء الهجوم على مخفر للشرطة في مدينة زاهدان الإيرانية بالقضاء على المجموعة المسلحة المكونة من 4 أشخاص".

كما أفادت وسائل اعلام ايرانية، بمقتل عنصرين أمنيين في الهجوم. وصباح اليوم السبت أفادت وكالة "إرنا"، بوقوع هجوم مسلح على مخفر للشرطة في زاهدان جنوب شرقي البلاد، أسفر عن مقتل عنصر من قوات الشرطة الإيرانية.

وقالت الوكالة إنّ "الهجوم قام به إرهابيون انتحاريون، یحملون أحزمة ناسفة وقام اثنان منهم بتفجير نفسيهما، مما أدى إلى مقتلهما".

واستمرت الاشتباكات بين الشرطة الإيرانية والمسلحين بعد وقوع الانفجار.