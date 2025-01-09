إيران.. انتحار مواطن سويسري داخل السجن بعد اعتقاله بتهمة "التجسس"

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الخميس، انتحار مواطن سويسري داخل السجن بعد اعتقاله بتهمة التجسس.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية نقلا عن رئيس المحكمة العليا في إقليم سيمنان، محمد صادق أكبري، "انتحر مواطن سويسري صباح اليوم في سجن سيمنان. واعتقلت الأجهزة الأمنية هذا المواطن السويسري بتهمة التجسس... وكان يجري التحقيق في قضيته".

ولم تقدم وكالة ميزان مزيدا من التفاصيل حول هوية المواطن السويسري وأضافت أن جهود إنعاش السجين باءت بالفشل.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

وتلعب سويسرا دور الوسيط المهم بين واشنطن وطهران إذ تمثل المصالح الأميركية في إيران وتشارك الرسائل بين البلدين.

ويأتي حادث المواطن السويسري بعد يوم من إطلاق طهران سراح الصحفية الإيطالية تشيتشيليا سالا بعد أن أوقفتها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024 لمخالفتها "قوانين" الجمهورية الإسلامية.

واعتقلت سالا خلال زيارة مهنية لطهران كانت تجريها وهي تحمل تأشيرة صحفية. وأكدت السلطات المحلية أن توقيفها تمّ على خلفية مخالفتها "قوانين" إيران من دون أن تكشف تفاصيل إضافية.

وإيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها، تحتجز حاليا عددا من الرعايا الغربيين الذين يحملون بغالبيتهم الجنسية الإيرانية.

وتتّهم أطراف خارج إيران الجمهورية الإسلامية بأنها تستخدم هؤلاء ورقة مساومة في مفاوضاتها مع دولهم أو لتأمين الإفراج عن بعض رعاياها الموقوفين في الخارج في صفقات تبادل.