إيران.. الأمن يعتقل مغنية معروفة بعد عرض بدون حجاب

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الإيرانية، مغنية شهيرة قدمت عرضا غنائيا بدون ارتداء الحجاب، في تحد للقواعد الصارمة التي تفرضها الحكومة، كما تم اعتقال اثنين من أعضاء فرقتها الموسيقية.

وقدمت المغنية الإيرانية الموهوبة، باراستو أحمدي، حفلا عبر يوتيوب، حيث تركت رأسها مكشوفا، وارتدت فستانا أثناء الأداء.

وقال محاميها، ميلاد بناه بور، يوم السبت، إنه تم اعتقالها من قبل السلطات الإيرانية في شمال البلاد، بينما تم اعتقال اثنين من الموسيقيين من فرقتها في استوديو الموسيقى الخاص بهم في طهران.

وأضاف المحامي أنه لا يعرف مكان احتجاز الثلاثة، ويبدو أنه لا يوجد أي اتصال لهم مع العالم الخارجي.

وأشاد العديد من الأشخاص داخل البلاد وخارجها بالمغنية على وسائل الإعلام الإلكترونية بسبب تصرفها الشجاع، الذي تحدى القوانين الصارمة للباس النساء في إيران.

واعتبر ناشطو مواقع التواصل، أن باراستو قد تواجه أقسى عقوبة، بسبب لباسها، لكنهم أشادوا بشجاعتها.