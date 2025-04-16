إيران.. الإعدام بحق مغني الراب البارز "أمير تتلو"

شفق نيوز/ أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق مغني الراب الإيراني البارز الشاب أمير حسين مقصودلو، المعروف بـ"أمير تتلو"، وفق ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير.

وقال جهانغير في تصريح صحفي "إنه صدر حكم الإعدام بحق أمير تتلو بتهمة إهانة المقدسات والنبي الأكرم، وإن الحكم لا يزال في مرحلة الاستئناف في المحكمة العليا الإيرانية، ولا يمكن اعتباره نهائيًا حتى يتم إصدار القرار القطعي".

وأشار جهانغير إلى أن مقصودلو قد حُكم عليه سابقًا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التشجيع على الفساد"، إذ يقضي عقوبته في سجن طهران.

وأضاف أن المحكمة العليا قد نقضت حكماً سابقاً يقضي بسجنه 5 سنوات بتهمة "التعدي على المقدسات"، لتتم إحالة القضية مجدداً إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكم الإعدام بعد أن ثبتت التهم الموجهة إليه، استنادًا إلى المادة 262 من قانون العقوبات الإسلامي، وتنص على الإعدام في حال الإساءة لنبي الإسلام محمد بن عبد الله.

علاوة على ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير تشير إلى أن الفنان قد وجه رسالة من داخل السجن، فقد ذكر في رسالته أنه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، داعيًا أتباعه لتسوية ديونهم مع أسرته في حال تنفيذ الحكم ضده.

يذكر أن القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في إيران، وسط دعوات حقوقية لوقف تنفيذ الأحكام ضد الفنانين والمفكرين، بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو نشاطاتهم الفنية.

وعقدت الجلسة الأولى لاتهام أمير حسين مقصودلو منتصف مارس/آذار 2023 في الفرع 26 لمحكمة الثورة، وعقدت الجلسة الأخيرة في 7 من آيار/ مايو 2024.

ولد أمير حسين مقصودلو (تتلو) في طهران عام 1987، وبدأ مسيرته في موسيقى الراب عام 2003 ويُعرف بأنه أحد أكثر المطربين و"المشاهير" شهرة وإثارة للجدل في إيران.

كما تصدر هذا المغني عناوين الأخبار في عام 2013 بسبب اعتقاله لفترة قصيرة وبعد ذلك اتخذ مواقف سياسية متناقضة.

وبعد اعتقاله، أعرب مراراً وتكراراً عن أسفه لأنشطته في السابق، وفي الوقت نفسه، نشر في بعض الحالات أعمالاً تدعم السياسات المهمة للحكومة الإيرانية، بما في ذلك البرنامج النووي.

ومع ذلك، تم اعتقال (تتلو) مرة أخرى في عام 2019، وسجن هذه المرة لأكثر من شهرين، واعتقلته الشرطة التركية مرة واحدة من قبل عام 2018 بتهمة "انتهاك أنظمة التأشيرة".

وأغلقت السلطات الإيرانية حساب أمير تتلو على منصة "إنستغرام" بعدما كان لديه أكثر من 4 ملايين متابع عام 2020 بعد أن دعا الفتيات إلى ممارسة الجنس.