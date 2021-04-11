إيران: الحادث في موقع نطنز "إرهاب نووي"

شفق نيوز / اعترف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن الحادث الغامض الذي وقع فجر يوم الأحد، في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم كان بفعل فاعل.

ووصف صالحي، في تصريحات صحفية، حادث نطنز بأنه "تحرك شائن وإرهاب نووي مدان"، مؤكدا أن "هذا الحادث يمثل مؤشر على عجز معارضي التقدم الصناعي والسياسي في إيران عن منع تطور الصناعة النووية في هذا البلد".

وأشار المسؤول إلى أن "حادث نطنز يدل على عجز معارضي المفاوضات النووية التي ترمي لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران".

ودعا صالحي، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "التعامل مع الإرهاب النووي ضد إيران"، مضيفا أن طهران "تحتفظ بحقها في الرد على منفذي حادثة نطنز ومن يقف وراءهم ويدعمهم".