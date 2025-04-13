إيران: الجولة الثانية للمفاوضات مع أمريكا ستكون في أوروبا

شفق نيوز/ كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وأحد المفاوضين في الملف النووي، مجيد تخت روانجي، مساء اليوم الأحد، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا المُقرر عقدها يوم السبت المُقبل ستكون في دولة أوروبية.

وقال روانجي في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة جرت في منزل وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، بحضور 5 شخصيات من كل طرف، وبمشاركة 3 مسؤولين عُمانيين لعبوا دور الوسيط والمترجم بين الوفدين.

ولفت إلى أن الجانب الإيراني شدد خلال الاجتماع على ضرورة وضع أسس واضحة للتفاوض، وعدم الثقة في الجانب الأمريكي بسبب تجارب سابقة.

وذكر روانجي، أن الوفد الأمريكي أعرب عن جدية بلاده في المحادثات، ونفى وجود أي نية للتصعيد العسكري، كما أبدى استعداداً لتقديم ضمانات تطمئن طهران بشأن هواجسها النووية والاقتصادية.

وأكد روانجي، أن "الجولة المُقلبة من المفاوضات ستعقد في دولة أوروبية، لم يُعلن عنها بعد، على أن تحتفظ عمان بدورها المحوري كوسيط فيها"، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم اللجنة البرلمانية، إبراهيم رضائي.

وتأتي المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد سنوات من الجمود السياسي وتوتر العلاقات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ومحاولات عديدة لإعادة إحياءه في ظل تغيّر التوازنات الإقليمية والدولية.

ويُعد هذا المسار الجديد بداية محتملة لتحريك الملف النووي الإيراني في ظل انشغال دولي بتداعيات الأزمات العالمية.